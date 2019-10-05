فوز صعب للزمالك على المقاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الزمالك فوزاً صعباً على مضيفه مصر المقاصة بهدف وحيد بملعب السلام، في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك أحمد سيد «زيزو» (56)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط صعبة صعد بها للمركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي، في حين توقف رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وجاء الشوط الأول متواضعاً فنياً، خلا تماماً من المتعة والإثارة فضاقت المساحات وتعددت أخطاء التمرير وندرت صناعة الفرص دون فاعلية هجومية على المرميين. واتسم الأداء بالفردية والرعونة من لاعبي الفريقين لينتهي الشوط سلبياً لعباً ونتيجة.

اختلف الوضع قليلا مع بداية الشوط الثاني، وإن انحصر اللعب في وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ إلى أن جاءت الدقيقة 56.

وبمجهود فردي من أحمد سيد «زيزو» اخترق دفاع المقاصة وسدد إلى يسار محمود حمدي محرزاً هدف الفوز للزمالك.

وعقب المباراة اشتبك لاعبو الفريقين وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الزمالك محمود علاء للتعدي على لاعب المقاصة سعد حسني.

وحقق بيراميدز فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه طنطا 2-1 بملعب طنطا.

تقدم بيراميدز بهدفي إبراهيم حسن (2) وعبد الله السعيد (29)، وقلص عبد الرحمن الدح النتيجة لطنطا (89 من ركلة جزاء).