فضية وبرونزية آسيويتان لدراجات الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد منتخب الإمارات للدراجات، فضية وبرونزية على المستوى الفردي والفرقي في اليوم الأول لبطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في تايلاند.

وتمكن منتخب الإمارات الذي يضم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي من الفوز بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية الذي فاز المنتخب التايلاندي بميداليته الذهبية، وجاء منتخب هونج كونج في المركز الثالث.

وحقق قائد المنتخب يوسف ميرزا الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث في سباق الأمونيوم.

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