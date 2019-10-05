الصهباني: محمد عبداللهلم يكن مركزاً واتخذ قراراً فردياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمل مطر الصهباني مدير فريق نادي العين تقنية الفيديو «فار» مسؤولية الخسارة من الشارقة وقال «هدفنا الثالث صحيح بشهادة كل المحللين خلف شاشات التلفزة، ومحمد عبدالله حسن هو الحكم الذي كان يقف على قرارات تقنية (الفار) وهو صاحب المسؤولية في ذلك وأعتقد أن قراره قرار فردي مقارنة بوجهات نظر المحللين في كل القنوات».

وتابع الصهباني: أنا خسرت بقرار منفرد من شخص، ومسؤول تقنية (الفار) لم يكن مركزاً، وأتمنى أن ينتبه حكامنا لمثل هذه الأمور فقد أنصف (الفار) الشارقة واحتسب له ركلة جزاء ولكنه لم ينصف العين وألغى له هدفاً.

وأكد الصهباني ان فريق نادي العين قوي وكان الطرف الأفضل في المباراة وسيعود أكثر قوة، وأوضح «لو تعادلنا مع الوصل وتعادلنا مع الشارقة الواقع يقول العين جيد لأنه عاد بنقطتين من خارج ملعبه ولكن نحن الآن عدنا من مباراتين من خارج ملعبنا بثلاث نقاط».