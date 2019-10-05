«الشارقة لرياضة المرأة» يدرج «قدم الصالات» ضمن ألعابه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن طرحه للعبة كرة قدم الصالات للسيدات، التي أضافها إلى مجموعة الألعاب الرئيسية التي يقدمها، خلال حفل خاص استقبال نظمه مؤخراً حضره 250 من لاعباته المتميزات الحاصلات على 120 ميدالية ملونة، استعداداً للموسم الجديد في مقره بالشارقة.

ويأتي هذا الإطلاق ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في إدراج كرة القدم للصالات للسيدات ضمن الألعاب المعتمدة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بما يعزز من مسيرة الرياضة النسائية في الإمارة، والدولة، ويسهم في نشر اللعبة بين أندية إمارة الشارقة إلى جانب ما يحققه من خطوة واعدة على صعيد استقطاب لاعبات جدد، وتحقيق الإنجازات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وحدد النادي الفئات الخاصة بالمشاركة التي ستضم الفئات العمرية من 10-12 عاماً، و13-18 عاماً، و19فما فوق، سيتم اختيارهم عن طريق الزيارات المدرسية والطلبات عن طريق النادي، حيث أعلن عن فتح باب التسجيل للانضمام بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستخضع المشتركات إلى اختبارات بدنية ومهارية تقودها مدربات متخصصات تابعات للنادي، كما ستحتضن صالات النادي الرياضية منافسات اللعبة.

وحول هذا الاعتماد، أوضحت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز الواقع الرياضي النسائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات من خلال مبادراتها واستراتيجياتها، إلى جانب زيادة الألعاب التي تطرحها، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في فتح المجال بشكل أكبر للمواهب والطاقات الرياضية النسائية لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات تؤهلها لأن تخوض المنافسات الرياضية المقبلة، وتمثّل بلادها في مختلف الأحداث التي تقام عربياً، وعالمياً.

وشهد الحفل الذي جاء بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، تكريم كلّ من مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ونادي الشارقة للألعاب الفردية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كما تم تكريم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على كلّ الجهود والدعم الذي قدّم للمؤسسة لإطلاق كرة قدم الصالات.

كما تم تكريم كلّ من لاعبات المؤسسة المتميزات والطواقم الإدارية لكلّ من: فريق كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، وفريق الكاراتيه، ولاعبات الرماية، ولاعبات القوس والسهم، والفروسية «قفز الحواجز»، على حصيلة الإنجازات التي حققوها خلال الموسم الماضي، إلى جانب تكريم موظفات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على كلّ الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بواقع الرياضة النسوية في الإمارة والدولة.