البطائح يتابع انتصاراته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الوافد الجديد «البطائح» مشوار التفوق في موسم الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بالفوز على فريق الإمارات بهدفين دون رد في تمهيدي الكأس.

ويشارك البطائح للمرة الأولى في مسابقات «الهواة» ورغم ذلك نجح في الجولة الأولى في تخطي الحمرية ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وحقق دبا الفجيرة فوزه الأول على حساب مضيفه العروبة بثلاثية نظيفة، في حين تغلب مسافي على العربي 4-2.ص5

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