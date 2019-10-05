«حكومة» تظفر بنامـوس الأبكار.. و«الشلال» يحلق في الجعدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عانقت «حكومة» ناموس الشوط الرئيسي للقايا الأبكار «محليات» في منافسات سن اللقايا في سباق شارة الاتحاد لجهن أبناء القبائل، والذي احتضنه أمس ميدان الوثبة الجنوبي في العاصمة أبوظبي، ونجحت «حكومة» في إهداء مالكها زيد مبارك المري ناموس الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة 4 كم في وقت قدره 5:51:07 دقيقة، فيما حلق «الشلال» لمالكه مسعد طالب المري ب

ناموس شوط السباق الثاني المخصص للقايا الجعدان، بتوقيت قدره 5:51:07 دقيقة.

وجاءت «تاريخ» لعيضة الكربي في صدارة الشوط الثالث للقايا الأبكار «محليات»، بينما تصدرت «متعبة» لمنصور الخييلي الشوط الرابع، وانتزع «الواصل» لسعيد الوهيبي ناموس الشوط الخامس للجعدان اللقايا.

وخطفت «حور» لمحمد العامري ناموس الشوط السادس، وشهد الشوط السابع للأبكار المهجنات فوز «لفتة» لعلي المري، واستطاع «سلهود» لحمد الزعابي أن يتفوق على منافسيه في الشوط الثامن، وطار «متعب» لسعود العجمي بناموس الشوط التاسع للجعدان المهجنات، وظفرت «مياسة» لإبراهيم بن شطيط بناموس الشوط العاشر.

وأهدت «الجذابة» لصالح البلوي ناموس الشوط الحادي عشر، وتألق «مطفي» لمعضد الشامسي وتجاوز منافسيه محققاً ناموس الشوط الثاني عشر، وقبض «الأسد» لمحمد الكتبي على ناموس الشوط الثالث عشر، وسيطرت «المزن» لحمد الشامسي، على منافسات الشوط الرابع عشر، وتصدرت «الحذرة» لزايد المهري الشوط الخامس عشر، ونجحت «الوسيمة» في إهداء هلال الكتبي ناموس الشوط السادس عشر، وتمكنت «سباء» لحمد الكتبي من خطف صدارة الشوط السابع عشر، وفاز «شيبوب» لصالح العامري بمنافسات الشوط الثامن عشر.

وسيطر «شاهين» لسويد المنصوري على مجريات الشوط التاسع عشر، واستطاعت «معراض» لمالكها الدحبة العامري من التفوق في الشوط العشرين، وفي الشوط 21 فازت «أمجاد» لسالم العامري، وفي الشوط 22 تصدر «مشاكل» لسيف الخييلي، والشوط 23 كان من نصيب «شاهين» لسلطان المنصوري، أما الشوط 24 فذهب إلى «الشاهينية» لأحمد الدرعي، والشوط الأخير ذهب إلى «الذيبة» لسلطان الشامسي.