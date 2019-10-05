شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي إلى نصف نهائي «بكين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانت الأسترالية آشلي بارتي، لبلوغ الدور نصف النهائي لدورة بكين الدولية في التنس، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية للسيدات (ألف نقطة)، أمام التشيكية بترا كفيتوفا أمس، وضربت موعداً مع المصنفة ثامنة الهولندية كيكي برتنز التي أقصت الأوكرانية المصنفة ثالثة إيلينا سفيتولينا. واحتاجت بارتي إلى 128 دقيقة لقلب خسارتها المجموعة الأولى أمام كفيتوفا السابعة 4-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-3.

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