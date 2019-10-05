دبا الفجيرة يتجاوز العروبة بالثلاثة في تمهيدي الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

حقق دبا الفجيرة فوزه الأول على حساب مضيفه العروبة بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لتمهيدي كأس رئيس الدولة، سجل ل«النواخذة» الأرجنتيني كلاديو لوسيانو هدفين في الدقيقة 42 والدقيقة 89 والبرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 66، وبهذا الفوز يفتتح دبا رصيده في المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

على ملعبه، واصل الوافد الجديد «البطائح» مشوار التفوق بالفوز على فريق الإمارات بهدفين دون رد سجلهما البرازيلي أليكسندر على مدار شوطي المباراة في الدقيقة 6 والدقيقة 93، وبهذا الفوز الثاني على التوالي بعد الأول على الحمرية يعزز البطائح صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعب مسافي تغلب العربي على أصحاب الأرض 4-2 بعد مباراة ماراثونية مثيرة، سجل للعربي أليكسندر في الدقيقة 45 وإيغور في الدقيقة 59 وسيد محمد في الدقيقة 70 وفرج السعدي في الدقيقة 80، فيما أحرز لمسافي مدافع العربي عبدالله الكعبي بالخطأ «نيران صديقة» في الدقيقة الثالثة ودياكيتي في الدقيقة 90.

وتختتم الجولة الثانية اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى مصفوت مع الذيد في الخامسة وعشر دقائق، ودبا الحصن مع التعاون في التوقيت نفسه.

وفي ملعب مصفوت يستضيف «القناصة» فريق الذيد في مباراة يبحث طرفاها عن الفوز بعد أن حققا نتيجتين جيدتين في الجولة الأولى، فمصفوت تعادل مع التعاون خارج ملعبه، فيما فاز الذيد على الحمرية.

ويتطلع مصفوت إلى فوزه الأول اليوم، وهو يدخل المواجهة بمعنويات عالية وإصرار كبير وهو يثق بقدرته على الفوز في مباراة اليوم التي ستكون فرصة لتحقيق مكاسب فنية والاستعداد للدوري، لا سيما أنه من الفرق التي تعول على بطولة الكأس لتحضير نفسها بصورة جيدة للدوري لكنه في الوقت ذاته يستهدف تحقيق نتائج جيدة.

ويعتمد مصفوت على قائمة هي خليط بين اللاعبين القدامى بقيادة لافتي ومحمد حسن، والجدد بقيادة الحارس المخضرم سالم عبدالله، وعلى الثنائي الأجنبي فاتري وياسين.

ولن تكون مهمة المضيف سهلة، فالذيد فريق متطور أثبت نفسه، وفاز على فريق مرشح للصعود، لكن «القناصة» لا تنقصهم الرغبة في الفوز، ويبدو المنافس في وضعية جيدة بعد النتيجة الجيدة التي حققها في الجولة الأولى.

وكان الذيد تخطى العروبة بهدفين لهدف في مباراة عنت الكثير للفريق البنفسجي، ففوزه قدم صورة مختلفة عن الفريق الذي ظل يحتل مراكز متأخرة في السنوات الأخيرة على صعيد بطولة الدوري، وبدا الذيد فرقة تمتلك الطموح والإصرار، وواضح أن الفريق مصمم على تقديم موسم يفرض فيه نفسه، ويلعب فيه دور «الحصان الأسود» سواء بالدوري أو الكأس.

وتحسب الطفرة التي حدثت في مستوى أصحاب القميص البنفسجي إلى المدرب محمد العجماني، فهو اجتهد وعمل وفرض الانضباط وعلى الرغم من أن الموسم في بدايته لكن الذيد يبدو أفضل ومختلفاً عن السابق، وستكون مباراة اليوم تحدياً جديداً للذيد، وعليه أن يؤكد الطفرة التي حدثت في مستواه، وهو يخوض المواجهة بكامل عناصره بقيادة الحارس علي راشد، والمدافع المخضرم عصام عباس وخليفه القايدي.

ويطمح دبا الحصن من جهته في الوصول إلى ست نقاط بالفوز على التعاون في مباراة اليوم، وقد عاد بالعلامة الكاملة من ملعب دبا الفجيرة عندما فاز عليه بهدفين لواحد في مباراة أثبتت أن الحصن في الاتجاه الصحيح.

ويتصدر الحصن المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط ويأتي الذيد ثانياً، وسيكون فوز الحصن اليوم حال تحقق تأكيداً على تطوره، وعلى نجاح المدرب البلوشي في إعادة صياغة الفريق، وفي المقابل الخسارة ستكون آخر ما يرغب فيه الحصن بعد الفوز المهم على «النواخذة» والبداية القوية.

وأما بالنسبة للتعاون، فهو مهتم بتحقيق نتيجة إيجابية، وهناك حالة من التفاؤل سادت بعد الانتدابات والتغييرات التي حدثت في الفريق والإضافات، وآخرها الحارس أحمد حسين، وتعادل التعاون في الجولة الأولى مع مصفوت بيد أنه يبحث عن الفوز في لقاء اليوم، وينتظر أن يزج المدرب الحضيري بأفضل عناصره ليضمن العودة بالفوز من ملعب الحصن.