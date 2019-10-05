الظفرة يبقي «العميد» في دوامة الشك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

قدم الظفرة مباراة رائعة أمام النصر؛ حيث استطاع أن يخرج منها بثلاث نقاط غالية تدعم مشواره الإيجابي في الدوري، وفي المقابل واصل «العميد» أحزانه، وفشل في تحقيق أي فوز بعد ثلاث مباريات حصد منها نقطة واحدة؛ ليتأكد أنه يعيش في أزمة فنية، ولم ينفع تعيين المدرب الهولندي فيرسلاين بديلاً للبرازيلي كايو زاناردي.

وكان غضب جماهير النصر في العالم الافتراضي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لافتاً، علماً أن جمهور «العميد» كان مقاطعاً، وبدت مدرجات استاد آل مكتوم خالية، ولم يحضر سوى 500 متفرج من الفريقين.

من جانبه، أكد الصربي روك رازوفيتش مدرب الظفرة، أنه توقع أن يكون اللقاء صعباً مع النصر؛ لكن الوضع كان أسهل بعدما استفاد فريقه من الظروف التي يمر بها فريق النصر.

وأشاد المدرب الصربي بلاعب الفريق محمد سيف؛ بعد تسجيله لأول أهدافه مع الفريق، وقال: أدى الجميع في الظفرة بشكل جيد، وكانت لنا الأفضلية، والأهم بالنسبة لي هو ظهور الفريق بهذا الشكل الشجاع.

من جانبه، قال الهولندي يان فيرسلاين المدير الفني المؤقت لفريق النصر، إن فريق الظفرة أغلق المساحات في منطقته في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسن النصر ووضع منافسه تحت ضغط كبير، وقدم أداء رائعاً على الرغم من عدم تحقيق الفوز، لافتاً إلى أن اللعب ضد عدد كبير من اللاعبين في مساحات ضيقة جعل الأمر صعباً. وأضاف: على النصر أن يتعلم جيداً من الخسارة.

وعن تأثير الخسارة على الفريق بعد قدومه من خسارة أخرى أمام عجمان بالجولة الثانية، وهل سيكون لفترة التوقف أي دور في دعم الفريق، قال: الجميع كان يتمنى الفوز؛ لكن كانت المباراة والنتيجة مغايرة، وعلينا أن نستفيد من فترة التوقف، ونصحح من الأخطاء.

من جانبه، قال براندلي كواس لاعب فريق النصر، إن فريقه عانى الضغوط؛ بسبب الخسارة في الجولة الأولى، وقدم مستوى جيداً خلال لقاء الظفرة؛ لكن الأفضلية كانت للخصم.

نقاط مهمة

وعبّر خالد السناني حارس الظفرة عن سعادته بحصول فريقه على النقاط الثلاث، مؤكداً أن الهدف كان الخروج بنتيجة إيجابية، وقد استطاع فريقه أن يسيطر على اللقاء ويخرج بما يريد منه.