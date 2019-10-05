شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أولى لسيدات نادي أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم أولى مبارياته في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات أبطال الدوري لعام 2019، أمام فريق سيدات نادي شباب الأردن1-2.

وسجلت صالحة راشد هدف فريق نادي أبوظبي الوحيد.

وفي المباراة الثانية فاز فريق سيدات نجوم الرياضة اللبناني على فريق سيدات الأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني 7-1 ليتصدر البطولة بفارق الأهداف. وتستأنف المنافسات اليوم السبت بلقاء فريق سيدات نادي أبوظبي ونجوم الرياضة اللبناني، وفي المباراة الثانية سيكون الظهور الأول لفريق الرفاع البحريني أمام فريق شباب الأردن، يذكر أن بطولة غرب آسيا لسيدات للأندية الأبطال تضم خمسة أندية تتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتستمر المنافسات حتى يوم الجمعة المقبل.

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