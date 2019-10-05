الأربعة الكبار إلى نصف نهائي كأس السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

وصلت الفرق ال4 الكبار إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة للرجال؛ حيث جاءت النتائج كالمتوقع، وتأهل شباب الأهلي على حساب البطائح بالفوز عليه (83-55)، والشارقة على حساب بني ياس (94-47)، والنصر على حساب الظفرة (80-68)، والوصل على حساب الجزيرة (88-65).

وتنطلق منافسات نصف النهائي غداً الأحد؛ حيث يواجه النصر جاره الوصل بصالة شباب الأهلي، ويقابل شباب الأهلي الوصل بصالة النصر، وتقام المباراتان في توقيت واحد حدد له الساعة السابعة مساء.

والفائز من مواجهتي نصف النهائي يتوجه مباشرة لخوض منافسات المباراة النهائية التي تقام، الأربعاء المقبل؛ لتحديد بطل ووصيف المسابقة، أما بالنسبة للخاسرين فسيلعبان في نفس اليوم على المركزين الثالث والرابع.

من جانب آخر، تخوض الفرق الخاسرة من الدور ربع النهائي منافسات المستوى الثاني من المركز الخامس وحتى الثامن، فيلعب الجزيرة مع الظفرة، وبني ياس مع البطائح، ويسبقهما مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر التي ستجمع خامس الترتيب في كل مجموعة خلال الدور التمهيدي؛ وهما الوحدة مع العين.

ومن المؤكد أن مدربي الفرق الأربعة الكبار يعتبرون منافسات الدور نصف النهائي مختلفة تماماً عن المباريات السابقة التي تخللت منافسات الدوري التمهيدي، وربع النهائي؛ ولذا يتوقع أن تشهد منافسات الغد الحاسمة مستويات من نوع آخر ومواجهات شرسة؛ من أجل الوصول إلى نهائي المسابقة والمنافسة على أول ألقاب الموسم.