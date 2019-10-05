يد الظفرة تكسب مليحة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق فريق نادي الظفرة انتصاره الأول في الموسم الجديد من دوري أقوياء اليد؛ بفوزه الثمين على مستضيفه فريق نادي مليحة بأرضه ووسط جمهوره بنتيجة 29-27، وبهذه النتيجة يرفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط متقدماً خطوة إلى الأمام، ويملك مليحة 11 نقطة.

يذكر أن مليحة كان قد خسر من الشارقة في الجولة الأولى، وحقق 3 انتصارات متتالية على الوحدة وبني ياس والعين، وخسر الظفرة 4 مباريات على التوالي على يد النصر والوصل والجزيرة وشباب الأهلي.

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