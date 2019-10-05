تحضيرات مكثفة لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في مقره بكورنيش الشارقة، اجتماعاً مهماً ضم مسؤولي النادي مع مسؤولي غرفة تجارة الشارقة فرع مدينة كلباء، في إطار التحضير لتنظيم النسخة الثالثة من مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية الذي تنظمه الغرفة بساحل مدينة كلباء، بالشراكة مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

أدار الاجتماع أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة البحري، بحضور مسؤولي الغرفة، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، وخلال الاجتماع تم تحديد المهام وآليات العمل والتحضير للحدث لضمان نجاحه، وتحقيق كل أهدافه المرجوة التي يسعى النادي والغرفة إلى تحقيقها.

وأكد أحمد الحوسني أن الاجتماع كان مثمراً، ومن خلاله حرص الجميع على إقامة مهرجان بحري مميز يبرز قيمة وروعة الشاطئ البحري بمدينة كلباء واستغلال حب وعشق أبناء الساحل الشرقي لرياضات البيئة البحرية، وأشار إلى أن كل الجهات المشاركة في الحدث قامت برصد كل الإمكانات لنجاح التظاهرة البيئية البحرية بالساحل الشرقي، بالشكل الذي يليق بالحدث.

وأضاف الحوسني أن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، برئاسة علي بن سالم المدفع، جندّ كل إمكاناته للوصول بالمهرجان إلى النجاح المطلوب، معتبراً أنه أحد أهم الأنشطة التي يشارك النادي في تنظيمها.