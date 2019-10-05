بوجبا مهدد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن بول بوجبا ربما يغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام نيوكاسل غداً الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة التي يعانيها.

وغاب بوجبا عن مانشستر يونايتد في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع مضيفه الكمار الهولندي الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

كذلك يفتقد مانشستر جهود أنتوني مارتيال ولوك شاو منذ مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في أغسطس الماضي بسبب الإصابات.

وقال سولسكاير إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مباراة يوم الأحد، حيث يتأهب للمباراة المرتقبة أمام ليفربول بعد جولة المباريات الدولية المقبلة.