80 سفينة ترسم أولى لوحات الشراعية 60 قدماً اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم انطلاق تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً فاتحة نشاط هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويقام سباق اليوم بمشاركة ما يصل إلى 80 سفينة ستبحر اليوم ولمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا وبالقرب من المعالم الحضارية جزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب وجزر العالم.

يجمع السباق المرتقب اليوم نخبة السفن الشراعية 60 قدماً والتي برز اسمها في المواسم الماضية، حيث يشتد التنافس لنيل الناموس وحصد الجوائز المالية في السباق الكبير وأيضاً الاستعداد الجيد لباقي السباقات المرتقبة في هذه الفئة، حيث ينتظر محبي السباقات التراثية ثلاث محطات أخرى ضمن فعاليات بطولة دبي 2019-2020.

ويتقدم السفن المشاركة اليوم حامل لقب النسخة 29 من حدث سباق القفال السفينة «الشقي 96» إلى جانب بطل الجولة الأولى في الموسم المنصرم «طوفان 21» إضافة «منصور 1» و«القفاي 4» و«أطلس 12» و«الزير 16» و«العديد 30» و«براق 33» و«الساحل 31» و«غازي 103» و«التبر 55» و«مهاجر 60» و«حشيم 199» و«برق 183» و«زلزال 125» إضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة في منافسات السباقات البحرية التراثية.

وحرص هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الترحيب بجميع المشاركين في سباق اليوم مع انطلاقة روزنامة سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً.وأكد هزيم محمد القمزي أن مسافة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً اليوم سوف تزيد على 20 ميلاً بحرياً من نقطة البداية داخل عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، حيث تم إخطار النواخذة والملاك المشاركين بإحداثيات نقطة التجمع للمشاركين «عالي جزر العالم».