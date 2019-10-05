ختام مميز لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أمس، وسط مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الجنسيات يمثلون نحو 54 نادياً محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ لتشهد البطولة نمواً في أعداد اللاعبين المشاركين بنسبة 10% مقارنة بالنسخة الماضية.

شهدت بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو مشاركة واسعة من الأندية على مستوى الدولة وخارجها حرصاً على الفوز بأكبر عدد من الميداليات، وتعزيز تصنيفهم على مدى الموسم الرياضي 2019 - 2020، إلى جانب التصنيف المحلي والدولي الذي سيحصل عليه كل لاعب من خلال مشاركته، والنتيجة التي حققها ضمن منافساته.

وامتلأت مدرجات صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة بالجماهير، التي توافدت من مختلف مناطق الدولة، لدعم لاعبيهم وأنديتهم، وحضر البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعميد أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وعبدالله علي الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي - فرع الفجيرة.

من جهته، عبر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن سعادته بالتواجد في البطولة، مشيداً بالتنظيم الرائع للمنافسات، والحضور المميز للاعبين من مختلف دول العالم.

وأشاد بمجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة، واصفاً إياه بالتحفة المعمارية التي ستعزز من حضور رياضة الجوجيتسو في إمارة الفجيرة من خلال استضافته لأهم البطولات الدولية بالتعاون الوثيق مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأعرب أحمد عبد الرحمن العويس، عن سعادته بمشاركة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في البطولة، وأشاد بالنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على صعيد الجوجيتسو.

وأكد العويس، أن النادي بصدد تنظيم بطولة تخصصية هي الأولى في الدولة متمثلة ببطولة موظفي حكومة الشارقة؛ ليصبح أول ناد رياضي تخصصي ينظم هذه البطولة بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن تنظيم بطولة الفجيرة، يأتي ضمن توجيهات القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كإحدى المدن الرائدة في استضافة بطولات الجوجيتسو في الإمارات والعالم مع الترحيب الدائم بمجتمع الجوجيتسو.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ورعايته الكريمة للبطولة، أسهم في تبوؤ بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو مكانة متميزة على خارطة بطولات الجوجيتسو الدولية، واستقطابها لأبرز اللاعبين من المنطقة والعالم.

وأكد الظاهري، أن بطولة الفجيرة في نسختها السادسة، شهدت نقلة نوعية على صعيد المستوى الفني للاعبين، انطلاقاً من حرصهم على رفع تصنيفهم، والوصول إلى منصات التتويج في ختام الموسم.

وقالت اللاعبة الإماراتية حمدة بامهدف، حاملة الحزام الأزرق من نادي الجزيرة والفائزة بالميدالية الذهبية عن وزن 40 كجم: إنها تهدف دائماً إلى الحصول على المركز الأول، مؤكدة أن رياضة الجوجيتسو علمتها المثابرة والإصرار لتحقيق الأهداف وهدفها القادم هو إحراز ذهبية بطولة العين الدولية. وقال لاعب نادي الإمارات محمد سالم الشامسي حزام بني - وزن 110- والحاصل على الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة: إن الفرحة في تحقيق هذا الإنجاز لا توصف، مؤكداً أنه استعد جيداً لهذه البطولة واضعاً نصب عينيه الوصول إلى منصات التتويج. وأضاف الشامسي، أن بطولة الفجيرة نقطة انطلاق نحو تدعيم المشوار الاحترافي والاستعداد بقوة لبطولة العالم.

وقال عادل الزرعوني، رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يفتخر مصرف أبوظبي الإسلامي، بمواصلة تقديم رعايته لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو؛ ليكون بذلك أحد الداعمين الأساسيين لرياضة الجوجيتسو، سعياً لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية ونقل صورة طيبة، وعكس الوجه الحضاري للدولة. كما أن مثل هذه البطولة تتيح الفرصة أمام المشتركين من كافة الدول لزيارة بلدهم الثاني، ليس فقط للتنافس بل لتكون دولة الإمارات ملتقى للشعوب والحضارات».