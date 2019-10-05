الموت يفجع مدرب المنتخب الوطني

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كتب: ضياء السقا
أفجع الموت، سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، بوفاة والده عصر الجمعة.
ونعى سيد معوض والده على صفحته بتويتر، قائلاً "إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي و أغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة و أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء".
وانضم معوض منذ أيام إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.
وضم جهاز المنتخب الجديد:
حسام البدري مديرًا فنيًا
محمد بركات مديرًا للمنتخب
وطارق مصطفى مدربًا عاما
أحمد أيوب مدربًا عامًا
سيد معوض مدربًا مساعدًا
أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى
أنيس الشعلالى (معد بدني)
الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)
شادى الجيلانى (منسق إعلامى)
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أقال المكسيكي خافيير أجيري، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر.
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