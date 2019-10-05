موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيرعه ليستر سيتي، في الرابعة عصر اليوم السبت، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي ليستر سيتي ثالثا بـ14 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، وجوال ماتيب للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

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الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جوميز - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2