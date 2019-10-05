موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم.. والقنوات الناقلة وترددها.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف أسوان نظيره الأهلي، في الثالثة ظهر اليوم السبت، على استاد أسوان، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه على الإنتاج الحربي برباعية في الجولة الماضية

وكان الأهلي قد فاز على سموحة في الجولة الافتتاحية للدوري، بهدف دون رد.

ويحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي أسوان في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة.

التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري، فايلر، المدير الفني للأهلي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني (أحمد فتحي) ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وقفشة وجيرالدو دا كوستا (حسين الشحات)، ورمضان صبحي.

Advertisements

الهجوم : أجايي

ويغيب عن الأهلي محمد محمود وكريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.

تردد أون سبورت على نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد تايم سبورت على نايل سات

التردد : 11449

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3