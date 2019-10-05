رابطة الدوري الإنكليزي ترشح محرز للمنافسة على "جائزة الشهر"









اسماء السيد - كشفت رابطة الدوري الإنكليزي عن قائمة مكونة من ثمانية لاعبين سيتنافسون على جائزة لاعب الشهر التي تمنحها الرابطة لافضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي نظير أداءهم الفني ومردودهم التهديفي مع أنديتهم.

وتضم القائمة الجزائري رياض محرز و البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، بالإضافة إلى الإنكليزي ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول) ، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) ، و الإسكتلندي جون ماكغين (استون فيلا) ، و البرتغالي ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) ، والكوري الجنوبي سون هيونج مين (توتنهام) ، و الإنكليزي كالوم ويلسون (بورنموث).

وجاء ترشيح الرابطة للدولي الجزائري في أعقاب تقديمه عروضاً فنية متميزة ، جعلت مدربه الإسباني بيب غوارديولا يثني على تألقه، حيث سجل هدفين وصنع آخراً في ثلاث مباريات فقط خاضها خلال شهر سبتمبر المنقضي.

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وفي حال نجح رياض محرز في التتويج بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي ، فإنها ستكون المرة الأولى التي يحقق فيها هذا اللقب الذي لم ينله حتى الآن ، رغم انه عاش أوج عطائه خلال موسم (2015-2016) عندما قاد فريقه السابق ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الممتاز ، بينما نالٍ هو شخصياً جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد المدربين رشحت الرابطة أربعة مدراء فنيين للفوز بجائزة افضل مدير فني عن الشهر الماضي ، و هم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول و الإنكليزيان إيدي هويي مدرب بورنموث و فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ، بالإضافة إلى الإسكتلندي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي .

وحقق هؤلاء المدربين الأربعة نتائج جيدة مع أنديتهم ، جعلتهم يصعدون بفرقهم لمراكز متقدمة في جدول ترتيب البطولة ، لكن الألماني كلوب يبقى الأوفر حظاً بإحراز الجائزة بعدما حقق 21 نقطة من بسبعة انتصارات خلال سبع جولات.