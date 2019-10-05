اسماء السيد - انتقد الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني لجوء الحكام لاستخدام تقنية الفيديو المعروفة بـ"الفار" بعد الجدل الذي اثارته هذه الوسيلة الحديثة في المباراة التي جمعت ريفر بليت و بوكا جونيور في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة "كوبا ليبرتادوريس" الخميس الماضي.
وكانت المباراة قد شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح ريفر بليت سجل منها هدفاً ، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار) ، ليخسر البوكا الذي يعتبر الفريق المفضل بالنسبة لمارادونا بنتيجة هدفين دون رد.
وفي تعليقه على استخدام "الفار" في هذه المواجهة المثيرة ، علق مارادونا في تصريح لصحيفة "اوليه" المحلية قائلاً :" ريفر بليت كان بإمكانه ان يفوز على بوكا بخمسة اهداف نظيفة لكن لم تكن هناك ركلة جزاء شرعية".
ثم اضاف :" ما يحدث هو ان الفار لم يلعب أبداً كرة القدم ، فهذا إجرام في حق اللعبة"
يشار بأن مارادونا يقصد من خلال انتقاده استخدام تقنية الفيديو بأن ذلك يتنافى مع إنسانية اللعبة التي تقتضي مرات عديدة إرتكاب هفوات ليست مقصودة ، بينما "الفار" لا يعترف سوى بإقرار هذه الأخطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مارادونا منتقداً "تقنية الفيديو" : ما يحدث هو ان "الفار" لم يلعب ابداً كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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