10 أندية أوروبية تجنبت الخسارة في دوريات بلادها

اسماء السيد - شهدت بداية منافسات الموسم الرياضي الجاري (2019-2020) تألق العديد من الأندية الأوروبية التي تجنبت الخسارة رغم مرور عدة جولات عن إنطلاق الدوري في بلادها في سيناريو يوحي بارتفاع درجة المنافسة على ألقاب تلك البطولات في قادم الجولات و استمراره حتى الرمق الأخير.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن عشرة اندية لم تخسر أي مباراة حتى الآن، مما جعلها تتصدر جدول الترتيب أو تلاحق المتصدر ، وهو ما يرشحها لتكرار إنجاز الفوز باللقب او الوصافة دون خسارة و هو الإنجاز الذي حققته عدة أندية ، من أبرزها نادي أي سي ميلان الإيطالي في موسم (1991-1992) ، ويوفنتوس الإيطالي في موسم (2011-2012) ، و أرسنال الإنكليزي في موسم (2003-2004).
جميع الفرق تعرضت للخسارة باستثناء المتصدر ريال مدريد الذي حقق اربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، رغم انه سجل بداية متعثرة ، جعلته يتعرض لخسارة مدوية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة اهداف نظيفة .
يتصدر جدول الترتيب الغريمان إنتر ميلان و يوفنتوس دون خسارة ، مع افضلية للأول الذي حقق النقاط كاملة بعد مرور ست جولات ، بينما سجل الثاني تعادلاً إلى جانب انتصاراته الخمسة في انتظار الموقعة المرتقبة بينهما يوم الأحد ، والتي قد تنتهي بالتعادل ليستمر الفريقين معاً دون خسارة من جولة لاخرى أو قد يتذوق طعمها احد الغريمين.
الدوري الإنكليزي :
حقق نادي ليفربول أقوى وافضل انطلاقة في الدوريات الأوروبية بتسجيله العلامة الكاملة بعد مرور سبع جولات ، منحته صدارة جدول الترتيب على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تذوق مرارة التعثر بالخسارة ثم التعادل.
الدوري الألماني :
لا يزال فريقان دون خسارة بعد مرور ست جولات ، وهما بايرن ميونيخ المتصدر بأربعة انتصارات و تعادلين ، و فولفسبورغ الذي يحتل المركز السابع بثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات.
الدوري الهولندي :
فشلت أنديته في إلحاق الهزيمة بقطبيه العريقين أياكس امستردام و بي اس في ايندهوفن رغم مرور ثماني جولات من عمر البطولة ، نجح خلالها الفريقان في تحقيق ذات الحصيلة بواقع ستة انتصارات و تعادلين مع افضلية تهديفية بسيطة لأياكس جعلته يتصدر سلم الترتيب .
الدوري البرتغالي:
احدث نادي فاماليكاو مفاجأة كبيرة جعلته يخطف الصدارة من القطبين بنفيكا و بورتو حتى إنطلاق الجولة السابعة ، بعدما حقق ستة انتصارات و تعادل وحيد ، مثله مثل نادي بوافيستا ، مع الإشارة بأن الأخير اهدر نقاطاً بالجملة بعدما سقط في فخ التعادل خلال خمس مباريات ، لم يحقق خلالها سوى انتصارين مما جعله يحتل المركز السادس رغم انه لم يخسر حتى الآن.
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