أميان يوجه ضربة اضافية لمرسيليا في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - وجه أميان ضربة إضافية لضيفه مرسيليا بفوزه عليه 3-1 في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

دخل مرسيليا اللقاء وهو يمني النفس بفك عقدة التعادلات التي لاحقته في مبارياته الثلاث الاخيرة امام مونبلييه 1-1 وديجون سلبا ورين 1-1، إلا أن أميان قال كلمته على ارضه ملحقا الخسارة الاولى بضيفه خارج ملعبه والثانية هذا الموسم، بعد أولى في افتتاح الدوري امام رينس بهدفين نظيفين.

وبدا فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش متأثرا بغياب الاسباني ألفارو غونزاليس وفلوريان توفان بسبب الاصابة، وصانع ألعابه ديميتري باييت الموقوف أربع مباريات عقب طرده في المباراة ضد مونبلييه في المرحلة السادسة. كما افتقد النادي المتوسطي لجهود لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان وبوباكار كامارا بسبب الإيقاف.

وكان أميان البادىء بالتسجيل عبر لاعبه النروجي من اصول مغربية هيثم العصامي بعدما تلقف كرة عرضية من الكونغولي غايل كاكوتا، سددها على "الطاير" بيسراه صدها الحارس ستيف مانداندا بعد عبورها خط المرمى (11).

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وعادل الفريق الضيف بفضل مهاجمه الارجنتيني داريو بينيديتو بتسديدة من داخل المنطقة في شباك الحارس ريجيس غورتنر (23)، رافعا رصيده الى خمسة أهداف في خمس مباريات خاضها في "ليغ 1".

واضاف أميان الهدف الثاني من ركلة جزاء تسبب بها ونفذها بنجاح الفرنسي-الغيني سيرتو غيراسي قوية في أعلى الشباك (41)، قبل أن يوجه المهاجم الكولومبي ستيفن مندوزا الضربة القاضية لمرسيليا بعدما رواغ لوكاس بيرين داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة هزت الشباك (90+1).

ورفع أميان الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر الموقت، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 13 نقطة في المركز السادس.

ملخص المباراة: