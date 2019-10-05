سموحة يتخطى إنبي ويحقق الفوز الأول الدوري المصري









اسماء السيد - حقق سموحة فوزه الاول هذا الموسم على حساب ضيفه إنبي 2-1 الجمعة في الإسكندرية ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل ناصر ماهر المعار من الأهلي إلى سموحة الهدف الأول في الدقيقة 19، ونجح محمد شريف في ادراك التعادل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل ان يحسم حسام حسن النقاط الثلاث والفوز الأول لسموحة في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب خدعت الحارس عبدالعزيز البلعوطي المتقدم من مرماه.

Advertisements

وبهذا الفوز، رفع سموحة رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس موقتا، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة وبقي في المركز السابع عشر.

أهداف المباراة: