عجمان يحقق أفضل بداية في تاريخه بالدوري الإماراتي









اسماء السيد - صعد عجمان الى المركز الثالث وحقق افضل بداية في تاريخه بعد فوزه، رغم النقص العددي في صفوفه لمدة 77 دقيقة، على ضيفه الوصل 1-صفر الجمعة في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع عجمان رصيده الى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن شباب الاهلي، محققا افضل بداية له منذ مشاركته بالدوري موسم 2008-2009.

اما الوصل الذي تعرض لخسارته الثانية تواليا، فتراجع الى المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة.

وتعرض عجمان لضربة قوية بعد مرور 13 دقيقة من البداية بعدما طرد لاعب وسطه محمد الشحي بسبب خشونته على مهاجم الوصل البرازيلي فابيو ليما.

لكن صاحب الارض لم يستسلم وسجل هدف الفوز عبر الغامبي أبوبكر تراولي المنضم حديثاً الى الفريق قادما من الشباب السعودي، بعدما سدد كرة ارضية بعيدة سكنت شباك الحارس محمد البيرق(21).

وفاز بني ياس على ضيفه الوحدة 4-3 بعد مباراة مثيرة شهدت احتساب اربع ركلات جزاء وحالة طرد.

وسجل لبني ياس الاسباني بيدرو كوندي اربعة اهداف (26 و36 من ركلة جزاء و49 و71)، وللوحدة الارجنتيني سيباستيان تيغالي (21 من ركلة جزاء و60) والاسباني كارلوس لوبيز (79 من ركلة جزاء).

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واهدر تيغالي ركلة جزاء للوحدة (70)، وطرد فواز عوانة من بني ياس (90).

واحتل بني ياس المركز السادس بخمس نقاط، مقابل ثلاث للوحدة العاشر.

كما فاز الفجيرة على مضيفه خورفكان بهدفين سجلهما البرازيلي فرناندو غابريال (32 من ركلة جزاء و90)، مقابل هدف لمواطنه روبسون دي باولا (4).

وصعد الفجيرة للمركز الخامس برصيد 6 نقاط، وبقي خورفكان في المركز الثالث عشر قبل الاخير بنقطة واحدة.

أهداف مباراة عجمان والوصل:

أهداف مباراة بني ياس والوحدة: