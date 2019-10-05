شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وأسوان اليوم السبت 5 / 10 / 2019 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مباراة هامة أمام أسوان على أرضه في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الثلثة لبطولة الدوري وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

من جانبه أكد السويسري رينيه فايلر على صعوبة مواجهة أسوان، خاصة وأنها تقام فى أجواء لم يعتادها الأهلى، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصراً، مشيداً فى الوقت ذاته بلاعبي فريقه بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى فى المباراة الماضية، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن، ووصل الأهلى الى أسوان صباح أمس الجمعة وخاض الفريق تدريباً على ملعب اللقاء قبل مواجهة ممثل الصعيد اليوم، ويعاني لاعبو الأهلى من الإجهاد خاصة وأن الفريق لم يحصل على راحة بعد مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضيق الوقت بينها وبين مواجهة أسوان.

ويراهن فايلر على سياسة التدوير التي يتبعها منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر ،لتجنب انخفاض الجانب البدني للاعبين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

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على الجانب الأخر يدخل أسوان مواجهة اليوم متسلحاً بعامل الأرض واعتياد لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة وأن المباراة سُتقام فى الثالثة عصراً وهو الأمر الذي سيمثل عبء على النادي الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة ، ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدوري العام.

من جانبه طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان لاعبي فريقه بتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الأهلى، محذراً فريقه من التراجع والخوف من نجوم الفريق الأحمر، وهو الأمر الذي من شأنه منح الأفضلية لكتيبة فايلر، مؤكداً لهم أن اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم هو وسيلة تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.