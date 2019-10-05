شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجهز بدائل "الغزال" قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ومن المقرر أن يعلن سيرجيو فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة بعد نهاية التدريب الأخير اليوم.

ويجهز فارياس الثنائى حسام باولو وناصر منسى لاعبا الفريق لقيادة خط الهجوم فى مباراة الغد أمام بيراميدز لخلافة عمرو جمال.

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كما يجهز فارياس السنغالى تالا نداى مهاجم الطلائع للظهور فى مباراة بيراميدز، بعدما غاب عن المباراتين الماضتين للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى بعد تعمده لمس الكرة بيده أمام مرمى إنبى، وأحرز هدف إنبى محمد شريف فى الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش فى الدقيقة 68.

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.