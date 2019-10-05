شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 5 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاهلى وأسوان على ستاد أسوان ومباراة الانتاج الحربى والمقاولون العرب على ستاد السلام ومباراة وادى دجلة والاسماعيلى على ستاد بتروسبورت ومباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى على ستاد الجيش بالسويس .

موعد مباراة الأهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلى وأسوان فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد أسوان وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

ويراهن فايلر على سياسة التدوير التي يتبعها منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، لتجنب انخفاض الجانب البدني للاعبين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

على الجانب الأخر يدخل أسوان مواجهة اليوم متسلحاً بعامل الأرض وتعود لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة وأن المباراة تقام فى الثالثة عصراً وهو الأمر الذي سيمثل عبء على النادي الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة.

ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدوري العام.

موعد مباراة الانتاج الحربى والمقاولون العرب

تقام مباراة الانتاج الحربى والمقاولون العرب فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام فى مواجهة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية دون رد بالجولة الثانية للمسابقة رغم فوزه فى اللقاء الافتتاحى على نادى مصر بثلاثية دون رد .

على الجانب الأخر يدخل المقاولون العرب مباراة الليلة طمعاً فى مواصلة نتائجه الجيدة بالمسابقة بعدما فاز فى الجولة الاولى على طلائع الجيش بهدف دون رد ثم تعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة.

موعد مباراة وادى دجلة والاسماعيلى

تقام مباراة وادى دجلة والاسماعيلى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد النتائج المتذبذبة للناديين منذ إنطلاق المسابقة حيث خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة .

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موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين دائماً ، ويمر الفريقين بمرحلة من الانتعاشة سواء على الصعيد المحلى أو بمنافساتهم الافريقية والعربية .

وإفتتح المصرى مشواره بالدوري بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق ثم فاز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإضافة لتأهله لملحق الكونفدرالية بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 7-2 بمجموع المباراتين .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.