شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يقدم التهئنة للاعبى سموحة.. والعميد يمنح اللاعبين 48 ساعه راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فرج عامر رئيس نادى سموحة التهئنة للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن واللاعبين بعد الفوز واقتناص ثلاث نقاط على إنبى بهدفين مقابل هدف لناصر ماهر وحسام حسن لاعبى الفريق . وقال عامر، مازال الجهاز الفنى لديه الكثير وطالب بالصبر على الجهاز واللاعبين ، مؤكداً أن الأداء الرجولى والروح القتالية للاعبين خلال شوطى اللقاء تؤكد أن سموحة قادم. Advertisements ومن ناحية أخرى، منح حسام حسن اللاعبين ٤٨ ساعة راحة على أن يعود الفريق للتدريبات على ملاعب سموحة السابعة مساء الاثنين. وتنتظر سموحة مواجهة قوية أمام بيراميدز فى الأسبوع الرابع يوم ١٧ أكتوبر الجارى .

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