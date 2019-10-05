شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مجلس إدارة الأهلى.. قبول اعتذار طه إسماعيل وزيادة أجور العاملين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب اجتماعا أمس الجمعة وشهدت جلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 7 سبتمبر 2019 والتى حملت رقم 13.

فيما شهدت اجتماع أمس توجيه محمود الخطيب رئيس النادى التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية على المشروع الأضخم بافتتاح بوابات النادى العملاقة الجديدة بفرع مدينة نصر.

كما شهدت الجلسة مراجعة ما تم إنجازه الفترة الماضية من البرنامج الانتخابى للمجلس، والذى بلغ 85٪ من البرنامج مع وعد المجلس باستكمال تطوير البنية التحتية والمشروعات الإنشائية والتأكيد على بدء أعمال فرع التجمع الخامس فى أقرب وقت.

تحديد جلسة بتاريخ يوم 15 من كل شهر للوقوف على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنادى من أجل الوصول إلى أفضل أساليب إدارة الأموال خلال الفترة المقبلة وذلك لإنهاء كافة المشروعات الإنشائية المستقبلية بجانب الاستفادة منها فى تدعيم فريق الكرة بالصفقات القوية، وكذلك تدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة بالنادى وذلك بعدما عرض خالد الدرندلى أمين الصندوق والإدارة المالية الموقف المالى خلال الفترة السابقة والتصور المالى خلال الفترة المقبلة.

* توجيه الشكر لحنان الزينى مدير اللوائح والتراخيص بالنادى بعد دورها فى ملف إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وذلك على ضوء تلقى إدارة النادى ما يفيد قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيداع مبلغ 148 ألف دولار فى حساب الأهلى، وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبا بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بجانب دورها فى حصول الأهلى على رخصة ناد محترف كأول ناد فى مصر يحصل عليها منذ بدء تطبيق نظام تراخيص الأندية بجانب جهدها فى احتفاظ النادى برخصه الأندية المحترفة لمدة 6 سنوات.

* قبول اعتذار طه إسماعيل عن منصبه كرئيسا للجنة التخطيط للكرة بالنادى وتوجيه الشكر له عن الفترة التى ترأس فيها اللجنة، بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله فى اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلى فى إحدى القنوات الرياضية.

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* ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة وفقا لما يلى: المهندس خالد مرتجى لحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وإبراهيم الكفراوى لحضور الجمعية العمومية لكرة السلة، وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد البلياردو، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية لكرة اليد، والدكتور مهند مجدى لحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الجمباز والتنس والبريدج، والمهندس محمد سراج الدين لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه.

* وافق المجلس على زيادة أجور العاملين بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها وحد أقصى 167 جنيها، طبقا للقانون اعتبارا من 1 يوليو 2019، كما وافق المجلس على صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالنادى بنسبة 15٪ بحد أدنى 200 جنيها وحد أقصى 1000 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2020، وذلك وفقا للبرنامج الانتخابى الذى يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية والاهتمام بالعاملين وتوفير تأمين صحى شامل ورواتب لائقة.

* كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بميزانية النشاط الرياضى خلال الفترة القادمة بجانب الوقوف على المستويات الفنية للفرق الرياضية المختلفة، خاصة بعد التعاقدات التى تمت الفترة السابقة وذلك استعدادا لمنافسات الألعاب الجماعية والفردية المختلفة بالنادى فى الموسم الجديد وبما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادى فى حصد الألقاب والبطولات المختلفة على كافة المستويات والأصعدة.