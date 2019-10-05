مصدر بالزمالك: الفحوصات الطبية أكدت إصابة زيزو بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر من داخل الزمالك أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الزمالك أجل إجراء الفحوصات على اللاعب بعدما كان مقرر أن يجريها عقب مواجهة مصر للمقاصة مساء الخميس، بسبب شعوره بألام شديدة.

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وكان لاعب الوسط تعرض للإصابة في الدقيقة 90 اثر سقوط ميدو جابر لاعب المقاصة على قدم محمود عبد العزيز، وخرج على إثرها لاعب الزمالك من المباراة.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.