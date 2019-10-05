العودة للأهلي؟.. ناصر ماهر: نادي كبير ولكن هدفي اللعب بشكل مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى ناصر ماهر، سعادته بالفوز سموحة، بفوز فريقه سموحة الأول في بطولة الدوري على حساب نظيرهم إنبي، مشيرًا إلى أن هذه مجرد بداية لانتصارات مقبلة.

سموحة فاز بهدفين لناصر ماهر وحسام حسن على حساب نظيرهم إنبي الذي سجل هدفه الوحيد محمد شريف من ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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وكان ناصر ماهر، قد خرج من صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية معُارًا لصفوف نادي سموحة.

وعن العودة للأهلي، قال ماهر، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" الأهلي نادي كبير والعودة إليه أمنية ولكن هدفي الأساسي اللعب بشكل مستمر وأصل للمنتخب الأول".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن فريقه لديه الكثير ليقدمه خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري:"نمتلك فريق محترم وجهاز فني ومجلس إدارة كذلك محترم".