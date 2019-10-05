ملف الجمعة.. عرض جنش للبيع.. وصلاح الأعلى قيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2019.
اشتباه في إصابة نجم الزمالك بالصليبي
جنش: لم أحصل على مقدم تعاقدي من الزمالك
عضو مسابقات الكاف: اللجنة ستتخذ القرار الصحيح في أزمة الزمالك وجينيراسيون
مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم للطائرة
لاعب المقاصة: طارق حامد وجه لي "سبابًا" بعد مباراة الخميس
أمير مرتضى يرد على جنش بسبب أزمة مقدم التعاقد
رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراة الأهلي فضائيًا
رسميًا.. فيرمينو لاعب الشهر في ليفربول
مرتضى منصور يقرر عرض جنش للبيع.. ومحاولات للصلح
كرة يد.. الزمالك يسحق بطل كاب فيردي في إفتتاح مشواره الأفريقي
محامي جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية إذا لم يرضينا قرار الكاف
دراسة.. صلاح الأعلى قيمة بين لاعبي بريميرليج
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