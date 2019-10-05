تألق ثنائي الأهلي.. سموحة يحقق فوزه الأول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حقق فريق سموحة فوزه الأول في الدوري خلال هذا الموسم (2019 -2020) على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الاسكندرية" ضمن افتتاح مباريات الأسبوع الثالث.
ناصر ماهر والعار من صفوف الأهلي نجح في تسجيل هدفه الأول بالموسم مع سموحة في الدقيقة 19 بعد تمريرة من زميله فوزي الحناوي.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن محمد شريف والمعار من صفوف الأهلي أيضًا أن يدرك التعادل للفريق البترولي من ضربة جزاء.
حسام حسن مهاجم سموحة استطاع أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط بالدوري.
بتلك النتيجة أصبح رصيد سموحة أربع نقاط، في المقابل ظل إنبي في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة كان قد تحقق أمام طلائع الجيش بالجولة الماضية.
ومن المقرر أن يواجه سموحة في الجولة المقبلة فريق بيراميدز، بينما يواجه إنبي منافسه الإنتاج الحربي.
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