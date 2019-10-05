مرتضى منصور يقرر عرض جنش للبيع.. ومحاولات للصلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" للبيع على خلفية المنشور التي قام بها الحارس عبر موقعه الخاص بـ"انستجرام" بشأن مستحقاته المتأخرة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن رئيس نادي القلعة البيضاء قرر عرض حارس الفريق للبيع بعدما أعلن عن عدم حصوله على مستحقاته من جانب إدارة النادي.

ومن المقرر أن يخطر رئيس نادي الزمالك إدارة الكرة والجهاز الفني بالقرار في ظل مخالفة اللاعب للتعليمات بحسب ما أكده مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك.

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وأشار مراسل الخليج 365 إلى أن بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك تدخلت بجانب أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة لإقناع رئيس النادي بالعودة عن قراره.

وكان جنش كتب عبر حسابه على "إنستجرام" أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلا: "هل إصابتي هي السبب؟" (طالع التفاصيل).

في المقابل، رد أمير مرتضى منصور على منشور جنش، قائلا: "رغم أن نظام الفريق منع الكلام في الإعلام والسوشيال ميديا لكني سأرد عليك، السبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن.. تقدر تسأل كل لاعبي الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا". (طالع باقي التصريحات).

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر أثناء كأس الأمم الإفريقية 2019.