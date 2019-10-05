أسباب استبعاد فاتي “برشلونة” من قائمة الماتادور الإسباني

كشف المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، روبرت مورينو أن لاعب برشلونة أنسو فاتي صاحب الـ16 عاماً كان ضمن القائمة الأولية لمواجهتي النرويج والسويد، لكن تم استبعاده في النهاية بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة مع البرسا.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة كشف من خلاله عن القائمة النهائية التي ضمت 21 لاعباً من أجل مباراتي النرويج والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وأكد مورينو أن أنسو فاتي “كان ضمن القائمة الأولية حاله حال أداما تراوري وميكيل مورينو وإيجور زوبيلديا، وهم لاعبون يقدمون أداء جيداً جداً”.

وأضاف مدرب (لا روخا) الذي أكد أنه ظل يتابع عن كثب انفجار هذه الموهبة الجديدة بين صفوف ناشئي برشلونة “في حالة أنسو أريد أن أكون واحداً من الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في نمو اللاعب، لذلك أدرجته في القائمة الأولية وكنا نقيم الأمور لكن السبب الرئيسي وراء عدم انضمامه في النهاية يعود إلى أنه كان مصابا خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأبرز المدرب الإسباني المستوى الذي يقدمه أنسو فاتي الذي تعود أصوله لغينيا بيساو وحصل مؤخراً على الجنسية الإسبانية، مشيراً إلى أن اللاعب “لفت الأنظار بشكل كبير بتطوره في فريق بحجم برشلونة”.