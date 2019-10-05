حسام البدري يرفض حضور مباريات الأهلي خوفا من الجماهير

يرفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، حضور مباريات الأهلي بحضور الجماهير خوفا من تعرضه للانتقادات والهتافات ضده بسبب رحيله عن الأهلي وتوليه منصب رئيس نادي بيراميدز سابقا.

ورفض البدري حضور لقاء الأهلي وكانو سبورت الأخير في برج العرب بدوري أبطال إفريقيا، خوفا من تعرضه للهتافات ضده من الجماهير، وأكد البدري للمقربين منه حضوره لقاءات الفريق في الدوري المصري بسبب أنها بدون حضور جماهيري، بينما يرفض حضور اللقاءات الإفريقية بسبب الجماهير.

ويأتي حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر في المباريات من أجل متابعة اللاعبين واختيار قائمة المنتخب استعدادا لخوض ودية بتسوانا الودية في المرحلة التحضيرية لكأس أمم إفريقيا.