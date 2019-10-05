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حسام البدري يرفض حضور مباريات الأهلي خوفا من الجماهير

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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يرفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، حضور مباريات الأهلي بحضور الجماهير خوفا من تعرضه للانتقادات والهتافات ضده بسبب رحيله عن الأهلي وتوليه منصب رئيس نادي بيراميدز سابقا.

ورفض البدري حضور لقاء الأهلي وكانو سبورت الأخير في برج العرب بدوري أبطال إفريقيا، خوفا من تعرضه للهتافات ضده من الجماهير، وأكد البدري للمقربين منه حضوره لقاءات الفريق في بسبب أنها بدون حضور جماهيري، بينما يرفض حضور اللقاءات الإفريقية بسبب الجماهير.

ويأتي حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر في المباريات من أجل متابعة اللاعبين واختيار قائمة المنتخب استعدادا لخوض ودية بتسوانا الودية في المرحلة التحضيرية لكأس أمم إفريقيا. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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