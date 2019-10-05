يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن أزمة محمود جنش حارس الزمالك مع مسئولي الأبيض على السوشيال ميديا ليس لها أي داعي. وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية Advertisements صدى البلد: الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وامير مرتضى يتعامل معها بشكل إحترافي. صدى البلد: الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وامير مرتضى يتعامل معها بشكل إحترافي. وأردف : لا نريد ان ظهور موقف سلبي مؤخرا ينسينا كل هذه الايجابيات. وافصح : جنش "عمره ما أتاخر على الزمالك" وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ "ملوش لازمة". الايجابيات. وافصح : جنش "عمره ما أتاخر على الزمالك" وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ "ملوش لازمة". وأتم لاعب الزمالك السابق كلماته : "مفيش حد أكبر من الزمالك، الكل معرض أن يتم طرحه للبيع، جنش له مواقف ايجابيه كثيره مع الجمهور والإدارة، ولذلك لابد من إحتواء الأزمة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو معلقًا على أزمة جنش مع الزمالك: ملهاش لازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.