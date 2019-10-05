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مارسيليا يسقط بثلاثية من أميان في الدوري الفرنسي

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تعرض فريق مارسيليا لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق أميان، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

 

افتتح أميان التسجيل عن طريق

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هايتام أليسامى في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو، فى الدقيقة 23 لمارسيليا، ثم تقدم سيرو جيراسى من ضربة جزاء في الدقيقة 41 وعزز ستيفن ميندوزا، النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

 

بهذه النتيجة توقف رصيد مارسيليا، عند 13 نقطة فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد أميان إلى 11 نقطة فى المركز الحادى عشر، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى يتصدره باريس سان جيرمان برصيد 18 نقطة.

 

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