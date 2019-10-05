موعد مباراة مصر القادمة أمام كندا في كأس العالم للكرة الطائرة

يستعد منتخب مصر الاول للكرة الطائرة لمواجهة منتخب كندا غدًا السبت في إطار منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة المقامة حاليًا في اليابان والتي ستستمر حتى

يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري .

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكندا في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت

القاهرة وسيتم إذاعة اللقاء عبر قنوات النيل للرياضة - تايم سبورت - أبوظبي الرياضية 2 .

وكان منتخب مصر قد خسر أمام البرازيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة البطولة .