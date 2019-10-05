اخبار الرياضه

الإسماعيلي يستغل أزمة الزمالك مع محمود جنش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دخل مسؤولي النادي الإسماعيلي في أزمة النادي الزمالك مع حارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش بعد عرض النادي  الأبيض اللاعب للبيع. 
وأكد مصدر بالنادي ل"الوفد" دخول الإسماعيلي في مفاوضات

مع جنش لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم. 
وكان نشر جنش اليوم الجمعه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور الشهير "أنستجرام" قائلاً:  أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلا "هل إصابتي هي السبب؟"

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر أثناء كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستغل أزمة الزمالك مع محمود جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا