الإسماعيلي يستغل أزمة الزمالك مع محمود جنش

دخل مسؤولي النادي الإسماعيلي في أزمة النادي الزمالك مع حارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش بعد عرض النادي الأبيض اللاعب للبيع.

وأكد مصدر بالنادي ل"الوفد" دخول الإسماعيلي في مفاوضات

مع جنش لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.وكان نشر جنش اليوم الجمعه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور الشهير "أنستجرام" قائلاً: أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلا "هل إصابتي هي السبب؟"

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر أثناء كأس الأمم الإفريقية 2019.