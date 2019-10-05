رئيس اتحاد الرجبي: نطمح لتكرار إنجاز البطولة العربية ونوفر كل الدعم للأبطال

حرصت بوابة الوفد على الالتقاء مع حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والحديث معه عن آخر الاستعدادات للبطولة العربية والتعرف على خطة الاتحاد للمشاركة في البطولات القادمة وتجهيز اللاعبين للمحافل العربية والأفريقية .

واليكم حوار الوفد مع حسام صاحب :



في البداية رأيك في الموتمر الخاص بأول فريق رجبى للكراسي المتحركة ؟

إصرار اللاعبين والعزيمة على ممارسة رياضة الرجبي أبرز ملامح المؤتمر ونحرص كاتحاد للعبة على تقديم الدعم وتوفير كافة الإمكانيات للاعبين كما نتمنى من منظمات المجتمع المدني تقديم الدعم والمساندة وكذلك وزارة الشباب والرياضه واللجنة الأولمبية .



لماذا تأخر الاتحاد المصري للرجبي في الانضمام إلى الاتحاد الدولي ؟

لا يوجد أسباب ولكن هناك نظام بالاتحاد الأفريقي والدولي للانضمام اليهم حيث يتم متابعة نشاط الاتحاد بعد الانضمام للاتحاد الافريقي ويتم المتابعة لمدة عامين لمعرفة

مدى جدية الاتحاد في عمله وخوض المنافسات بقوة على المستوى المحلي والقاري.

كما يتم متابعة نشاط الناشئين والسيدات داخل الاتحاد ومتابعة الانجازات التي تحققت عند اللاعبين والدورات التدربيته التي يتم توفيرها للحكام والمدربين والمنظومة ويتم تقديم تقارير يتم التصويت عليه في الاتحاد الدولي .



ما رأيك في المنتخب بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة الامم الافرييقيه التي اقيمت في بنين ؟

هناك العديد من العوامل ساعدتنا في تكوين فريق لخوض منافسات بطولة أفريقيا أبرزها انتشار لعبة الرجبي بين الشباب في الجامعات والمدارس الخاصة وهذا ما ساعدنا على تكوين منتخب قوي كما أن اللعبة معروفة لدى الجماهير المصرية منذ فترة طويلة قبل الانضمام للاتحاد

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الأفريقي .

متى نرى منتخب مصر للرجبي يتوج بالبطولة الأفريقية ؟

أمامنا مشوار كبير للتتويج بالبطولة الأفريقية، مصر الدولة رقم 41 في الاتحاد الأفريقي وهناك دول تمارس اللعبة منذ 40 و50 عامًا مثل جنوب أفريقيا والسنغال والمغرب وتونس .



هل يتم انتقاء اللاعبين للمنتخب الوطني للرجبي ؟

في غياب المدير الفني المغربي محمد الدرموني هناك طاقم فني يتابع اللاعبين واللاعبان وإن شاء الله سيكون لدينا منتخب قوي خلال الفترة القادمة .

حققنا البطولة العربية في القاهرة النسخة الماضية ونطمح للاحتفاظ بالمركز الأول خلال البطولة التي سوف تقام في الأردن .



لماذا لا يمنح الاتحاد الثقة للمدرب محمد الدرموني ؟

إن شاء الله الاعتماد قادم على المدرب محمد الدرموني وننتظر موافقة الجهة الإدارية، أمامنا بطولة الأمم الأفريقيه وبطولة المواهلة إلى طوكيو وسيتم اعتماد مدير فني للاتحاد في أقرب فرصة .



ماهي الرسالة التي تحب أن توجهها إلى جماهير الرجبي في مصر ؟

أطالب الجماهير بالدعم والحضور في البطولات القادمة لان وجودهم مهم ويساعد اللاعبين على المنافسة ورفع الروح المعنوية لهم .