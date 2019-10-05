فرج عامر : مبروك لسموحة وحسام حسن.. والفريق في مرحلة البناء حاليا

قدم فرج عامر رئيس نادي سموحة التهئنة للفريق الأول عقب فوزه علي إنبي في الجولة الثالثة من الدوري العام. وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا:" مبروك سموحة مبروك للعميد حسام حسن أتمني أن نصبر على سموحة. الاجتماعي توتير قائلا:" مبروك سموحة مبروك للعميد حسام حسن أتمني أن نصبر على سموحة. وتابع: لأن مازال الفريق في مرحلة Advertisements بناء الانسجام ومازالت هناك أوراق لم تظهر بعد. بناء الانسجام ومازالت هناك أوراق لم تظهر بعد. واختتم ومبروك للكابتن إبراهيم حسن والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين مع الفريق. جدير بالذكر أن سموحه حقق الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ليحصد النقطة الرابعة خلال بطولة الدوري العام.

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