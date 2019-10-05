الجهاز الفني للإسماعيلي يجتمع بثلاثي الفريق

عقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق عقد جلسة مع الثلاثى الدولي الناميبي بنسون شيلونجو والعراقي همام طارق والغيني وبيكيتى سيلفا .
يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على موعد انضمامهم وعودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم ، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الجديدة لمونديال قطر 2022.
وكان الإسماعيلى قد تلقى خطاباترسمية من أجل استدعاء الثلاثى المذكور لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولى.
ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة على صعيد مسابقة الدورى عقب لقاء وادى دجلة المقرر له غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
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