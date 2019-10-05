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اتحاد جدة يتلقي هزيمة صادمة من الحزم بالدوري السعودي

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تلقى فريق اتحاد جدة هزيمة صادمة من ضيفه الحزم، بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة السادسة من

الدوري السعودي للمحترفين. 

 

تقدم فريق اتحاد جدة، بهدف مبكر سجله المهاجم هارون كمارا فى الدقيقة السادسة، قبل أن يقلب الحزم الطاولة بهدفين في

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شباك الاتحاد عن طريق فاجنر اليمارو فى الدقيقة 48، والمغربى إدريس فتوحى فى الدقيقة 83. 

 

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، فيما يحتل الحزم المركز الرابع برصيد 10 نقاط. 

 

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