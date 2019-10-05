ناصر ماهر يوضح أسباب فوز سموحة على إنبي في الدوري

أعرب ناصر ماهر لاعب سموحة عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي غنبي ضمن الجولة الثالثة من الدروي الممتاز . وقال ناصر ماهر في تصريحات لقناة أون سبورت: الحمد الله علي تحقيق الفوز وكان بنجتهد في المباراة. في المباراة. وتابع :حققنا الفوز علي فريق كبير مثل نادي انبي ونفذنا تعليمات حسام حسن المدير الفني. وأكمل: اشتغلنا علي النقاط الإيجابية خلال الفترة الأخيرة وهو ماجعلنا نحقق الفوز: Advertisements واختتم فرحانين بتحقيق أول فوز الدوري لكان مش النهاية وعندنا أكتر من كدا وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة. ناصر ماهر الحمد لله علي تحقيق الفوز وكان بنجتهد وحقق فوزا علي فريق كبير حسام حسن شغل دائما بنركز علي النقاط الإيجابية وقدرنا ننفذ الشغل. وحقق فوزا علي فريق كبير حسام حسن شغل دائما بنركز علي النقاط الإيجابية وقدرنا ننفذ الشغل.

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