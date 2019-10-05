حسام حسن: لم أتلق اتصالا من الجهاز الفني للمنتخب

أعرب حسام حسن مهاجم سموحة عن سعادة بتحقيق فريقه الفوز علي انبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة علي ملعب استاد الاسكندرية.

وقال حسام حسن في تصريحات خاص لقناة أون اسبورت " أنا بحمد ربنا

علي الفوز كان محتاجين الفوز لأن فيه مباريات قوية علشان نبني عليه موسم طويل.

وتابع " وربنا كافأنا علي تعبنا وحققنا الفوز وإن شاء الله يكون مكسب إيجابي.

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وأكمل حول تعادل فريقه أمام المقاولون في الجولة السابقة ربنا لم يرد لنا تحقيق الثلاثة نقاط وبقدم الشكر للاعبين

وحول موقفه خلال الفترة المقبلة:" أنا مركز مع الفريق وبهدف للاحتراف في الخارج والتواجد مع المنتخب.

واختتم : ولم يتواصل معي أي أحد من المنتخب الوطني ولابد من عودة سموحة لمكانه الطبيعي.