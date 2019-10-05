رياضة | برشلونة يحضر مفاجأة للجماهير بشأن "كوتينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحضر مفاجأة للجماهير بشأن "كوتينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إسبانية، أن نجم برشلونة المعار إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لا يفقد فرصته بشكل كامل في العودة والتألق داخل ملعب كامب نو، حيث يرى مسؤولي نادي برشلونة، أن عودة فيليب كوتينيو من جديد إلى برشلونة قد أصبح أمر حتمي، خاصة بعدما أكد اللاعب أن لديه الكثير من الأمور التي يستطيع تقديمها رفقة النادي الكتالوني في السنوات الماضية.

وكان كوتينيو قد تألق بشكل لافت للأنظار في مباريات بايرن ميونخ هذا الموسم، والتي كان أخرها مباراة الفريق البافاري أمام توتنهام، والذي أنتصر فيها بايرن ميونخ بنتيجة عريضة "7-2"، وقد شهدت تلك المباراة تواجد، رامون بلانز، عضو اللجنة الفنية لبرشلونة، والذي يعد مفوض من قبل برشلونة لمتابعة فيليب كوتينيو في فترة إعارته إلى نادي بايرن ميونخ، ليتم بعد ذلك حسم قرار مجلس الإدارة بشأن إعادة اللاعب من جديد إلى برشلونة أو الإستغناء عنه.

الجدير بالذكر، أن فيليب كوتينيو كان قد إنتقل في بداية هذا الموسم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ مقابل 8.5 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بشأن أحقية الشراء لنادي بايرن ميونخ مقابل 120 مليون يورو في الصيف المقبل.

وكان كوتينيو قد شارك في 7 مباريات رفقة النادي البافاري في هذا الموسم، حيث أحرز هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.