رياضة | يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب طارق يحيى نجم الزمالك السابق كل من يهاجم الفريق في أزمته ضد جينيراسيون السنغالي بأن يساندوا الفريق الأبيض في أزمته ضد الفريق السنغالي.

وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلة الزمالك للسنغال لمواجهة جينيراسيون أثرت بشكل سلبي على مستواه أمام مصر المقاصة".

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وأضاف :"جنش أخطأ في مطالبة مستحقاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وتابع :"متعجب من موقف البعض تجاه أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، حيث أنهم ينقلون كل ما يدور للاتحاد السنغالي لكرة القدم".