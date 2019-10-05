رياضة | خاص | حسام حسن يعلق على هدفه الرائع في شباك انبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص | حسام حسن يعلق على هدفه الرائع في شباك انبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى حسام حسن مهاجم فريق سموحة، سعادته عقب احراز هدف الفوز بمرمى انبي وحصد ثلاثة نقاط غالية

سموحة فاز على انبي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع ال3 من عمر المسابقة المحلية.

وقال حسام حسن لمراسل الخليج 365 الرياضي : سعيد جدا بالهدف وسعيد بالثلاثة نقاط واتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية وحصد النقاط لفريقي.

وعن طريقة تسجيله للهدف الرائع قال : رأيت حارس انبي متقدم فقررت التسديد وكان هناك توفيق لتسكن الكرة الشباك.

وحقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على حساب فريق إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، علي أرضية استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وحاول فريق إنبي الضغط الهجومي على دفاعات فريق سموحة، من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من محمد شريف مهاجم الفريق البترولي أبعدها الهاني سليمان عن مرماه.

شهدت أحداث المباراة هدوء تام وانحصر اللعب في منتصف الملعب بعض دقائق الشوط الأول.

واستطاع ناصر ماهر لاعب فريق سموحة احراز هدف التقدم للفريق السكندري بالدقيقة 19، بعدما انفرد بمرمي حارس إنبي بشكل تام إثر تمريرة رائعة من زميله فوزي الحناوي، ليسدد الكرة أرضية زاحفة لتسكن شباك الفريق السكندري.

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حاول فريق انبي تكثيف هجومه على دفاعات الفريق البترولي بحثا عن هدف التعادل، ونجح في الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 42 اثر اعاقة حسام حسن لاعب سموحة للاعب انبي علي فتحي داخل منطقة الجزاء، وسجل منها محمد شريف هدف التعادل لفريقه.

أما في الشوط الثاني جاءت البداية هجومية من جانب فريق سموحة، وأنقذ حارس انبي مرماه من هدف مؤكد بعد إنفراد تام من حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، لكن الحارس المتألق أبعد الكرة لركلة ركنية بالدقيقة 50.

وتوقفت المباراة بالدقيقة 60 لعلاج محمود عزت لاعب فريق سموحة بعد ضرب بالكوع من عمر فتجي لاعب إنبي وإنفعال كبير من المدير الفني لفريق سموحة حسام حسن على حكم المباراة، مما دفع الاخير لإشهار البطاقة الصفراء في وجه مدرب الفريق السكندري.

حدث هدوء في مجريات اللقاء، وبدأ الفريقين الاعتماد على التسديدات القوية من مسافات بعيدة في محاولات لتسجيل هدف التقدم، لكن دون فائدة.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز لفريق سموحة بالدقيقة 74، من منتصف الملعب سقطت من أعلى عبد العزيز البلعوطي المتقدم عن مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات هجومية مستمرة من لاعبي إنبي لإدراك هدف التعادل ولكن يقابل تلك المحاولات تأمين دفاعي جيد من لاعبي سموحة، حتي أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا فوز سموحة 2-1.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلي 4 نقاط ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة وحيدة ويحتل المركز السابع عشر.